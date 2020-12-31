Опубликованы свежие данные по коронавирусу в России

Опубликованы данные, актуальные на 31 декабря, по статистике распространения коронавируса в РФ.

Информацию предоставил Оперштаб.

Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 27 747 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 593 летальных исхода. А полностью выздоровело 28 922 человека.

По регионам статистика распределилась так:

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На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 3 159 297 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 57 019 летальных исходов, а выздоровело 2 554 340 человек.