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Стопкоронавирус.рф

Опубликованы актуальные данные по коронавирусу в России 

Стелла Шмель 2 часа назад
Опубликованы свежие данные по коронавирусу в России
Фото: globallookpress.com
Опубликованы данные, актуальные на 31 декабря, по статистике распространения коронавируса в РФ.
Информацию предоставил Оперштаб.
Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 27 747 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 593 летальных исхода. А полностью выздоровело 28 922 человека.
По регионам статистика распределилась так:
стопкоронавирус.рф
На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 3 159 297 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 57 019 летальных исходов, а выздоровело 2 554 340 человек.
Ранее "Рамблер" писал, что японский врач предупредил о последствиях легкой формы COVID-19.
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