Токийский врач Коити Хирахата с весны 2020 года ведет базу данных среди пациентов, которые страдают от последствий перенесенного коронавируса. Медик заявил, что именно последствия бывают тяжелее самого заболевания. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости

Как заявил врач, свыше трети пациентов, у которых проявились последствия коронавируса, включая детей, стали лежачими больными после COVID-19.

"У нас есть полная база данных по 378 пациентам, страдающим от последствий. Две основные особенности — это то, что женщин в 1,5 раз больше, чем мужчин, и что в основном тяжелые последствия наблюдаются у молодых людей. Больше всего сорокалетних (123 человека), за ними следуют тридцатилетние (91 человек) и двадцатилетние (65 человек). И есть два ребенка до 10 лет. От 10 до 20 лет — 24 человека. То есть подавляющее большинство (80,69% — ред.) это молодые люди до 40-50 лет. Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания. А те, у кого болезнь проходила бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям",

— заявил Хирахата.

По мнению врача, невысокая температура или отсутствие симптомов еще не гарант того, что вирус пройдет без последствий. Кроме того, он привел собственную статистику, которая подтверждает обратное:

"У каждого пациента сразу несколько симптомов. Самый распространенный — слабость, от нее страдают 97,1%. Это состояние может продлиться всю жизнь или по крайней мере несколько лет. В легком случае оно может закончиться через несколько месяцев. Следующий симптом, от которого страдают очень многие — это подавленность, депрессивное состояние — 86,8%. Далее — так называемый "туман в голове" (brain fog), который сопровождается неспособностью сконцентрироваться, плохим запоминанием, неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль. Таких 83%. Головная боль у 77,4%. Боли во всем теле — 77,4%. Трудности при дыхании испытывают 73,3%. Сердцебиение есть у 71,3%. Бессонница — у 71,3%. Отсутствие аппетита — у 63%. Выпадение волос — 52,9%. Нет обоняния у 35,2%. Потеряны вкусовые ощущения у 27,9%. Вот такая статистика".

Одно из серьезных последствий — это синдром хронической усталости (ME/CFS).

"Людей, у которых он возникает после коронавируса, очень много. Важным ключом к распознаванию этого заболевания является время проявления усталости после движения. Если это происходит не сразу после движения, то чем больше такой человек старается двигаться, тем больше риск осложнений, потери способности двигаться и превращения в лежачего больного".

Коити Хирахата признался, что не сталкивался ни с чем подобным до COVID-19, так как побочные явления от коронавируса совершенно иные, чем от любых других болезней.

"Какими бы тяжелыми ни были эпидемии гриппа, лежачих больных в результате не появлялось. В данном случае страшно то, что высок риск стать лежачим больным",

— заключил медик.