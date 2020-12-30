Медбрат заразился коронавирусом после прививки Pfizer 

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Медбрат в США заразился коронавирусом, несмотря на прививку вакциной Pfizer. Об этом сообщает телеканал ABC.

45-летний Мэттью В., работавший медбратом в отделениях неотложной помощи калифорнийских больниц, вакцинировался от COVID-19 18 декабря. 24 декабря мужчина начал испытывать озноб, ломоту и слабость. Спустя два дня после появления симптомов Мэттью сдал тест на коронавирус, — он оказался положительным.