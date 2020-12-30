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Стопкоронавирус.рф

Медбрат заразился коронавирусом после прививки Pfizer 

Мира Маркина 1 час назад
Медбрат в США заразился коронавирусом, несмотря на прививку вакциной Pfizer. Об этом сообщает телеканал ABC.
45-летний Мэттью В., работавший медбратом в отделениях неотложной помощи калифорнийских больниц, вакцинировался от COVID-19 18 декабря. 24 декабря мужчина начал испытывать озноб, ломоту и слабость. Спустя два дня после появления симптомов Мэттью сдал тест на коронавирус, — он оказался положительным.
Ранее было выявлено несколько случаев сильной аллергии на вакцину компаний BioNTech/Pfizer. Сильная аллергическая реакция началась у медработника в Нью-Йорке после прививки от коронавируса. За несколько дней до этого аллергия развилась у медработницы из Аляски спустя 10 минут после вакцинирования.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врачи назвали симптомы-предвестники коронавируса.
Коронавирус , Видео , Pfizer
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