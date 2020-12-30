Мясников ответил на «страшилки» о коронавирусе 

Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с "Вечерней Москвой" объяснил, что мутация — это естественный процесс для любого вируса.

По словам медика, вирус может мутировать раз в три месяца, а новые штаммы уже вытеснили первый вариант SARS-CoV-2, который был распространен в Ухане.

"Его уже нигде не найти. Даже в исследовательских целях. Все заменено мутациями. Это D614 и G614",

— пояснил эксперт.

Мясников подчеркнул, что все штаммы, заменившие вариант из Уханя, более заразны и распространяются быстрее, но менее опасны, поскольку вирус меняется, проходя через организм человека, и теряет силу.

"Увеличение скорости и потеря силы — закон механики. Бояться этого не нужно",

— отметил доктор.

В заключение Мясников добавил, что процессы мутации естественны, и признался, что не понимает, почему эти вопросы вызывают массовое обсуждение: