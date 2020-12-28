Мясников разъяснил, кому нужны антибиотики при COVID-19

«Антибиотики на вирус не действуют, но в тяжелый случаях врачи могут увидеть у пациента присоединение вторичной бактериальной инфекции. Так бывает, потому что у человека снижен иммунитет после приема лекарств. Там врачи в больницах уже подсоединяют антибиотики. При амбулаторном течении они не нужны»,