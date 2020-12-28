Мясников разъяснил, кому нужны антибиотики при COVID-19

Александр Мясников заявил, что пациент может болеть COVID-19 в двух вариантах: как острое респираторное заболевание, — в этом случае ему не нужна госпитализация, или как атипичная пневмония.
«Антибиотики на вирус не действуют, но в тяжелый случаях врачи могут увидеть у пациента присоединение вторичной бактериальной инфекции. Так бывает, потому что у человека снижен иммунитет после приема лекарств. Там врачи в больницах уже подсоединяют антибиотики. При амбулаторном течении они не нужны»,
— подчеркнул эксперт.
Медик подчеркнул, что зараженному коронавирусом важно принимать противовирусные препараты:
«Совсем недавно я получил подтверждение, вышло несколько американских исследований, которые связывают дефицит интерферонов первого типа с более тяжелой формой ковида. Те, у кого есть антитела к интерферонам, болеют ковидом тяжелее»,
— заявил Мясников на YouTube.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Роспотребнадзор спрогнозировал угасание коронавируса.