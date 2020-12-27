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Роспотребнадзор спрогнозировал угасание коронавируса 

Мария Грибова 2 часа назад
Роспотребнадзор спрогнозировал угасание коронавируса
Фото: РИА Новости
Академик РАН, заведующий научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Вадим Покровский считает, что это может произойти в следующем году. Об этом сообщают РИА Новости.

«Думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться»,

— сказал он.
Ученый также отметил, что не стоит забывать про такие заболевания, как туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция. По его словам, эти болезни распространяются медленнее, однако против них у человечества пока нет вакцины.
Ранее «Рамблер» писал о том, что власти Москвы сообщили о начале вакцинации пожилых.
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Коронавирус , Вадим Покровский , РАН , Роспотребнадзор , Правительство Москвы
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