Роспотребнадзор спрогнозировал угасание коронавируса 

Академик РАН , заведующий научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Вадим Покровский считает, что это может произойти в следующем году. Об этом сообщают РИА Новости.

«Думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться»,

— сказал он.

Ученый также отметил, что не стоит забывать про такие заболевания, как туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция. По его словам, эти болезни распространяются медленнее, однако против них у человечества пока нет вакцины.