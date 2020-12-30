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Тихую гипоксемию признали симптомом коронавируса 

Мира Маркина 4 часа назад
Тихую гипоксемию признали симптомом коронавируса
Фото: depositphotos.com
Испанские ученые из Севильского университета объяснили загадочный симптом у пациентов с COVID-19, именуемый тихой или "счастливой" гипоксемией. Это явление проявляет себя посредством снижения уровня кислорода в артериальной крови на фоне пневмонии. Но при этом у пациентов нет одышки или учащенного дыхания.
"Счастливую" гипоксемию называют потенциально опасным явлением, которое может внезапно перерасти в критическое состояние и привести к летальному исходу. Как правило, у людей с гипоксемией развивается одышка, увеличивающая потребление кислорода организмом. Этот рефлекторный механизм напрямую зависит от работы каротидных тел, располагающихся рядом с сонной артерией и стимулирующих работу дыхательного центра.
По мнению экспертов, тихая гипоксемия развивается, когда SARS-CoV-2 поражает каротидные тела. На это указывает высокое присутствие рецептора ACE2 у клеток сонной артерии. ACE2 необходим для прикрепления коронавируса к заражаемой клетке. Если эта гипотеза получит подтверждение, то пациентов будут лечить при помощи каротидных тел, стимулирующих дыхание.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Роспотребнадзор спрогнозировал угасание коронавируса.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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