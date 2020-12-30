Тихую гипоксемию признали симптомом коронавируса 

Испанские ученые из Севильского университета объяснили загадочный симптом у пациентов с COVID-19, именуемый тихой или "счастливой" гипоксемией. Это явление проявляет себя посредством снижения уровня кислорода в артериальной крови на фоне пневмонии. Но при этом у пациентов нет одышки или учащенного дыхания.

"Счастливую" гипоксемию называют потенциально опасным явлением, которое может внезапно перерасти в критическое состояние и привести к летальному исходу. Как правило, у людей с гипоксемией развивается одышка, увеличивающая потребление кислорода организмом. Этот рефлекторный механизм напрямую зависит от работы каротидных тел, располагающихся рядом с сонной артерией и стимулирующих работу дыхательного центра.

По мнению экспертов, тихая гипоксемия развивается, когда SARS-CoV-2 поражает каротидные тела. На это указывает высокое присутствие рецептора ACE2 у клеток сонной артерии. ACE2 необходим для прикрепления коронавируса к заражаемой клетке. Если эта гипотеза получит подтверждение, то пациентов будут лечить при помощи каротидных тел, стимулирующих дыхание.