26 513 новых случаев коронавируса выявлено в России 

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26 513 новых случаев коронавируса выявлено в 85 регионах России за последние сутки. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, зафиксировано 599 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 29 235 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 3 131 550 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 56 426 летальных исходов, выздоровело 2 525 418 человек.