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Стопкоронавирус.рф

26 513 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 4 часа назад
26 513 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
26 513 новых случаев коронавируса выявлено в 85 регионах России за последние сутки. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Кроме того, зафиксировано 599 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 29 235 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 3 131 550 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 56 426 летальных исходов, выздоровело 2 525 418 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врачи назвали симптомы-предвестники коронавируса.
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