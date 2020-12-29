Фото смертельно уставших медиков облетело Сеть

В Сети бешеную популярность обрел снимок, покоривший многих. На фото можно увидеть тяжелобольного пациента и троих медиков, уснувших на полу прямо возле его койки.

Снимок был сделан в реанимационном отделении для больных коронавирусом одной из клиник Соснового Бора Ленинградской области.

ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России / vk.com

Врачи, расположившиеся на полу в палате, оказались студентами медицинского университета. Они вышли на работу не в свою смену и помогли в трудную минуту.

"Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене. Ребята, вы крутые",

— отметили коллеги.