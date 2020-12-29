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Фото отдыхающих прямо на полу медиков облетело Сеть 

Стелла Шмель 47 минут назад
Фото смертельно уставших медиков облетело Сеть
Фото: ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России / vk.com
В Сети бешеную популярность обрел снимок, покоривший многих. На фото можно увидеть тяжелобольного пациента и троих медиков, уснувших на полу прямо возле его койки.
Снимок был сделан в реанимационном отделении для больных коронавирусом одной из клиник Соснового Бора Ленинградской области.
ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России / vk.com
Врачи, расположившиеся на полу в палате, оказались студентами медицинского университета. Они вышли на работу не в свою смену и помогли в трудную минуту.

"Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене. Ребята, вы крутые",

— отметили коллеги.
Ранее "Рамблер" писал, что врач назвал сокращающее жизнь последствие COVID-19.
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Коронавирус , Федеральное медико-биологическое агентство
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