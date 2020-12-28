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Стопкоронавирус.рф

В ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит мутировать 

Анна Арсеньева 15 минут назад
В ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит мутировать
Фото: depositphotos.com
Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что коронавирус продолжит мутировать в будущем. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель ВОЗ рассказала, что организация следит за ситуацией и работает с учеными по всему миру.

"Мутация — это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения потенциала передачи", — сказала Мария ван Керкхове.

Она добавила, что в ближайшее время группы специалистов ВОЗ, которые изучают новые варианты SARS-CoV-2, представят результаты своей работы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российский ученый объяснил, как остановить мутации COVID-19.
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