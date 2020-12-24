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Заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин раскрыл способ остановить мутации коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.

Специалист объяснил, что, чем сильнее распространяется эпидемия, тем больше вариантов мутации COVID-19.

«Поэтому необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать», — сказал он.

Ученый подчеркнул, что вакцина будет эффективной, несмотря на мутацию вируса.