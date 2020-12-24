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Ученый раскрыл способ остановить мутации коронавируса 

Даня Виттиг 2 часа назад
Заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин раскрыл способ остановить мутации коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.
Специалист объяснил, что, чем сильнее распространяется эпидемия, тем больше вариантов мутации COVID-19.

«Поэтому необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать», — сказал он.

Ученый подчеркнул, что вакцина будет эффективной, несмотря на мутацию вируса.
При этом представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович надеется, что пандемию можно будет остановить в следующем году. Но это не говорит о том, что инфекция сразу же исчезнет. Она также добавила, что мутация вируса является нормой и не повлияет на действие вакцины.
Ранее "Рамблер" сообщал, что исследование подтвердило эффективность вакцины.
Коронавирус , Видео , Мелита Вуйнович , ВОЗ
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