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Голикова заявила, что более 80% прироста смертей в РФ связаны с COVID-19 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Более 80% прироста смертей в РФ связаны с COVID-19
Фото: РИА Новости
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 81% прироста смертей в России приходятся на коронавирус и связанные с ним болезни. Об этом сообщает РИА Новости.

"При этом я хочу обратить внимание, что более 81% прироста общей смертности, которая падает на этот период времени, приходится на ковид и последствия заболевания ковидом", — сказала вице-премьер.

Татьяна Голикова выразила уверенность, что Россия справится с коронавирусом:

"А мы это непременно победим, потому что все, что нами предпринимается, все, что предпринимается страной, направлено исключительно на то, чтобы вернуться к нормальной жизни", — заявила она в эфире программы "Познер" на Первом канале.

Вице-премьер также отметила, что уже сделала прививку от коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Голикова оценила ситуацию с COVID-19 в России.
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