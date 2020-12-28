Более 80% прироста смертей в РФ связаны с COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 81% прироста смертей в России приходятся на коронавирус и связанные с ним болезни. Об этом сообщает РИА Новости.
"При этом я хочу обратить внимание, что более 81% прироста общей смертности, которая падает на этот период времени, приходится на ковид и последствия заболевания ковидом", — сказала вице-премьер.
Татьяна Голикова выразила уверенность, что Россия справится с коронавирусом:
"А мы это непременно победим, потому что все, что нами предпринимается, все, что предпринимается страной, направлено исключительно на то, чтобы вернуться к нормальной жизни", — заявила она в эфире программы "Познер" на Первом канале.
Вице-премьер также отметила, что уже сделала прививку от коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Голикова оценила ситуацию с COVID-19 в России.