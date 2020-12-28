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Стопкоронавирус.рф

«Все силы брошены на то, чтобы победить»: Голикова оценила ситуацию с COVID-19 в России 

Анна Арсеньева 1 час назад
Голикова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Фото: РИА Новости
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к весне 2021 года ситуация с коронавирусом может улучшиться. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам вице-премьера, для этого необходимо продолжать вакцинацию.

"Прогнозы давать самое неблагодарное дело, но, учитывая, что уже достаточное количество людей переболело и имеет естественный иммунитет, плюс мы начали с декабря вакцинацию. Если после нового года вакцинация будет еще более активнее продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации".

Татьяна Голикова добавила, что сейчас "все силы брошены на то, чтобы победить" пандемию. В этом году правительство России приняло около 590 решений в сфере здравоохранения.

"Я прекрасно вижу, как работают наши врачи, медицинский персонал. Вижу, сколько сил и собственного здоровья они отдают, чтобы спасать жизни".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Голикова оценила вакцину против нового штамма COVID-19.
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Коронавирус , Татьяна Голикова , Правительство РФ
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