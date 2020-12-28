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Стопкоронавирус.рф

27 787 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 1 час назад
27 787 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
27 787 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки в 84 регионах. Из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни.
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Кроме того, зафиксировано 487 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 480 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 3 078 035 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 265 летальных исходов, выздоровело 2 471 309 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Роспотребнадзор спровоцировал угасание коронавируса.
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