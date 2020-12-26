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Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 29 258 новых случаев коронавируса 

Александра Нечаева 31 минуту назад
В России выявлено 29 258 новых случаев коронавируса
Фото: Depositphotos
За последние сутки в России выявлено 29 258 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,6% не имели клинических проявлений болезни.
Зафиксировано 567 летальных исходов, полностью выздоровело 28185 человек.
Стопкоронавирус. РФ
Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 021 964 случая коронавируса в 85 регионах.
За весь период зафиксировано 54 226 летальных исходов, при этом выздоровело 2 426 439 человек.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что российский инфекционист предсказал скачок заболеваемости COVID-19.
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