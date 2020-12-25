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Стопкоронавирус.рф

Инфекционист предсказал резкий рост заболеваемости COVID-19 в России 

Даня Виттиг 3 часа назад
Российский инфекционист Евгений Тимаков заявил, что уже через неделю после Нового года в России произойдет резкий рост заболеваемости COVID-19.
Негативная динамика будет обусловлена несоблюдением мер безопасности. Об этом сообщают РИА Новости.
По его словам, к концу 2020 года максимальный показатель по приросту новых зараженных должен составить 30 тысяч человек в день. Если россияне откажутся соблюдать рекомендации эпидемиологов, к концу новогодних выходных эта цифра дойдет до 40 тысяч.

«Худший прогноз — это если сейчас все проконтактируют и не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора», — сказал инфекционист.

Он добавил, что если все ограничения будут соблюдаться, показатели заболеваемости останутся на нынешнем уровне.
Ранее "Рамблер" сообщал, откроют ли границы в 2021.
Коронавирус , Видео , Евгений Тимаков , Роспотребнадзор
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