Ученые выявили способность ковид распространяться по вентиляции

Об этом способе заражения COVID-19 заявили ученые из Южной Кореи, сообщает Fox News.

О возможной способности распространяться по вентиляции домов южнокорейские исследователи заговорили после того, как обнаружили заразившихся людей, которые проживали на разных этажах одного жилого комплекса в Сеуле.

Положительный результат теста на коронавирус получила женщина, проживающая на шестом этаже многоквартирного дома, затем COVID-19 обнаружили этажом ниже у матери с ребенком, следом заболела женщина, чья квартира находится на четвертом этаже. Коронавирус также диагностировали у людей, живущих на 10 и 11 этажах.

Заболевшие уверяли, что не знакомы друг с другом, не общались и, выходя из квартиры, соблюдали все предписанные требования: носили маски, держали социальную дистанцию, некоторые даже не пользовались лифтом.

При этом исследователи отметили, что все люди, заразившиеся коронавирусной инфекцией, проживают в квартирах, объединенных общей вентиляцией. На основании этого факта был сделан вывод о том, что вирус передавался через вентиляционное отверстие в ванных комнатах заболевших.