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Стопкоронавирус.рф

Ученые заявили о способности коронавируса распространяться по вентиляции 

Александра Нечаева 1 час назад
Ученые выявили способность ковид распространяться по вентиляции
Фото: Depositphotos
Об этом способе заражения COVID-19 заявили ученые из Южной Кореи, сообщает Fox News.
О возможной способности распространяться по вентиляции домов южнокорейские исследователи заговорили после того, как обнаружили заразившихся людей, которые проживали на разных этажах одного жилого комплекса в Сеуле.
Положительный результат теста на коронавирус получила женщина, проживающая на шестом этаже многоквартирного дома, затем COVID-19 обнаружили этажом ниже у матери с ребенком, следом заболела женщина, чья квартира находится на четвертом этаже. Коронавирус также диагностировали у людей, живущих на 10 и 11 этажах.
Заболевшие уверяли, что не знакомы друг с другом, не общались и, выходя из квартиры, соблюдали все предписанные требования: носили маски, держали социальную дистанцию, некоторые даже не пользовались лифтом.
При этом исследователи отметили, что все люди, заразившиеся коронавирусной инфекцией, проживают в квартирах, объединенных общей вентиляцией. На основании этого факта был сделан вывод о том, что вирус передавался через вентиляционное отверстие в ванных комнатах заболевших.
Ранее "Рамблер" писал о том, что раскрыта главная опасность британского штамма COVID-19.
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Коронавирус , Fox News
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