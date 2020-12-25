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Ученые раскрыли главную опасность британского штамма коронавируса 

Мария Грибова 1 час назад
Раскрыта главная опасность британского штамма COVID-19
Фото: РИА Новости
Ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины выяснили, что новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. Об этом рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.
Сообщается, что высокая заразность подразумевает, что штамм будет способствовать росту заболеваемости, увеличению нагрузки на системы здравоохранения и повышению уровня смертности. При этом даже региональные ограничения не смогут предотвратить еще большее распространение COVID-19, если образовательные учреждения не будут закрыты.
Британский штамм уже зарегистрирован в таких странах, как Германия и Швейцария.
Ранее «Рамблер» писал о том, что вирусолог рассказал о вакцине против всех штаммов COVID-19.
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