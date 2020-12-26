Универсальной вакциной против всех штаммов коронавируса является инактивированная вакцина. Об этом рассказал научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов . Его слова приводит Ura.ru.

Профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский поделился, что преимущество инактивированной вакцины заключается в том, что в ней содержится не только белок шипа, но и другие гликопротеины.

Однако он отметил, что сверхэффективности вакцины нет необходимости в принципе, поскольку коронавирус мутирует не так сильно. В случае критических мутаций можно будет создать другую вариацию на старой платформ.