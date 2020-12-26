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Стопкоронавирус.рф

Вирусолог рассказал о вакцине против всех штаммов коронавируса 

Мария Грибова 26 декабря 2020
Универсальной вакциной против всех штаммов коронавируса является инактивированная вакцина. Об этом рассказал научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Его слова приводит Ura.ru.
Профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский поделился, что преимущество инактивированной вакцины заключается в том, что в ней содержится не только белок шипа, но и другие гликопротеины.
Однако он отметил, что сверхэффективности вакцины нет необходимости в принципе, поскольку коронавирус мутирует не так сильно. В случае критических мутаций можно будет создать другую вариацию на старой платформ.
Ранее «Рамблер» писал о том, что вирусолог сравнил иммунитет после болезни и вакцинации.
Коронавирус , Видео , COVID-19 , Александр Чепурнов , Алексей Аграновский , МГУ , РИА Ura.ru
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