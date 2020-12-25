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Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 29 018 новых случаев коронавируса 

Даня Виттиг 2 часа назад
За сутки в России выявлено 29 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом 15,7% из них не имели клинических проявлений болезни.
Всего зафиксировано 563 летальных исхода, а полностью выздоровело 27 397 человек.
Стопкоронавирус.рф
В целом, на сегодняшний день в России выявлено 2 398 254 случаев коронавируса в 85 регионах. А за весь период зафиксировано 53 659 летальных исходов, выздоровело 2 398 254 человека.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему алкоголь может быть смертельно опасен для больных COVID-19.
Коронавирус , Видео
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