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За сутки в России выявлено 29 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом 15,7% из них не имели клинических проявлений болезни.

Всего зафиксировано 563 летальных исхода, а полностью выздоровело 27 397 человек.

Стопкоронавирус.рф

В целом, на сегодняшний день в России выявлено 2 398 254 случаев коронавируса в 85 регионах. А за весь период зафиксировано 53 659 летальных исходов, выздоровело 2 398 254 человека.