В России завершили испытания вакцины на пожилых 

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Испытания вакцины против коронавируса «Спутник V» на пожилых людях завершены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр имени Гамалеи.

Глава центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пожилых россиян начнут прививать от коронавируса в первые месяцы следующего года. Также, по его словам, после испытаний вакцину можно будет делать людям старше 18 лет.