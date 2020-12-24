В России завершили испытания вакцины на пожилых 

Испытания вакцины против коронавируса «Спутник V» на пожилых людях завершены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр имени Гамалеи.
Глава центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пожилых россиян начнут прививать от коронавируса в первые месяцы следующего года. Также, по его словам, после испытаний вакцину можно будет делать людям старше 18 лет.
В Минздраве заявили, что вакцинация россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе.
Ранее «Рамблер» писал о том, что российский ученый объяснил, как остановить мутации COVID-19.