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Сергей Собянин объявил о начале вакцинации против коронавируса новых групп граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

C 28 декабря на вакцинацию могут записаться работники сферы ЖКХ, общественного питания, спорта и органов охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру и суды.

Также прививку смогут сделать волонтеры и граждане, занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

Напомним, что вакцинация стартовала в российской столице 5 декабря. В первую очередь привиться пригласили учителей, сотрудников городских служб, медицинских работников.