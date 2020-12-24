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Собянин объявил о начале вакцинации новых групп граждан против COVID-19 

Даня Виттиг 2 часа назад
Сергей Собянин объявил о начале вакцинации против коронавируса новых групп граждан. Об этом сообщает РИА Новости.
C 28 декабря на вакцинацию могут записаться работники сферы ЖКХ, общественного питания, спорта и органов охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру и суды.
Также прививку смогут сделать волонтеры и граждане, занятые в некоммерческих и религиозных организациях.
Напомним, что вакцинация стартовала в российской столице 5 декабря. В первую очередь привиться пригласили учителей, сотрудников городских служб, медицинских работников.
Ранее "Рамблер" сообщал, какова эффективность вакцины к новым штаммам вируса.
Коронавирус , Видео , Сергей Собянин , Генпрокуратура РФ
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