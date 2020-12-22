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Иммунолог заявил об эффективности вакцин против новой мутации COVID-19 

Катерина Саломе 3 часа назад
Оценена эффективность вакцин против новой мутации COVID
Фото: globallookpress.com
Заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса Ар Ха-Цофим Врач-иммунолог Яков Беркун оценил эффективность вакцин против новой мутации коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.
Специалист заявил о том, что зарегистрированные в различных странах препараты могут оказаться эффективными против нового штамма вируса. Врач добавил, что несмотря на значительные изменения в геноме заболевания, ученые все равно смогут доработать вакцины в кратчайшие сроки.
По словам иммунолога, на данный момент достоверной информации о мутирующем вирусе нет. При этом он отметил, что за прошедший год COVID-19 должен был видоизмениться тысяча раз, однако ни одна мутация значительно не изменила его геном.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что французские ученые создали медальон от COVID-19.
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