Оценена эффективность вакцин против новой мутации COVID

Заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса Ар Ха-Цофим Врач-иммунолог Яков Беркун оценил эффективность вакцин против новой мутации коронавируса. Его слова приводит РИА Новости

Специалист заявил о том, что зарегистрированные в различных странах препараты могут оказаться эффективными против нового штамма вируса. Врач добавил, что несмотря на значительные изменения в геноме заболевания, ученые все равно смогут доработать вакцины в кратчайшие сроки.

По словам иммунолога, на данный момент достоверной информации о мутирующем вирусе нет. При этом он отметил, что за прошедший год COVID-19 должен был видоизмениться тысяча раз, однако ни одна мутация значительно не изменила его геном.