Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Французские ученые создали медальон от COVID-19 

Мира Маркина 1 час назад
Французские ученые создали медальон от COVID-19
Фото:
Французские ученые создали устройство, способное уничтожать до 93,5% коронавирусов в воздухе. Оно выглядит как медальон, и его тоже нужно носить на шее.
Компания, разработавшая устройство, ранее специализировалась на устройствах против малярии. Ученые установили, что малярийные комары прилетают на молекулы запаха человека. Эксперты создали аппарат, под воздействием которого вокруг человека создавалось электрическое поле, молекулы падали на землю, поэтому комары не могли найти жертву по запаху и были дезориентированы в пространстве.
Именно эту разработку специалисты модернизировали для борьбы с COVID-19. Они добавили в устройство озонатор и некий минерал, название которого держится в тайне.
Новинку уже одобрили в парижском институте Пастера. Там был проведен эксперимент, в ходе которого устройство поместили в замкнутое помещение с большим количеством коронавирусов. Спустя 10 минут оно уничтожило 90% вирусов. Несмотря на то, что в комнате не было типа инфекции, возбуждающего болезнь у людей, ученые уверены, что и с ним гаджету удастся справиться.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что медики США обнаружили новый опасный симптом коронавируса.
Видео дня. Скрытые признаки дефицита витамина D
Комментарии 4
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение