Французские ученые создали медальон от COVID-19 

Французские ученые создали устройство, способное уничтожать до 93,5% коронавирусов в воздухе. Оно выглядит как медальон, и его тоже нужно носить на шее.

Компания, разработавшая устройство, ранее специализировалась на устройствах против малярии. Ученые установили, что малярийные комары прилетают на молекулы запаха человека. Эксперты создали аппарат, под воздействием которого вокруг человека создавалось электрическое поле, молекулы падали на землю, поэтому комары не могли найти жертву по запаху и были дезориентированы в пространстве.

Именно эту разработку специалисты модернизировали для борьбы с COVID-19. Они добавили в устройство озонатор и некий минерал, название которого держится в тайне.

Новинку уже одобрили в парижском институте Пастера. Там был проведен эксперимент, в ходе которого устройство поместили в замкнутое помещение с большим количеством коронавирусов. Спустя 10 минут оно уничтожило 90% вирусов. Несмотря на то, что в комнате не было типа инфекции, возбуждающего болезнь у людей, ученые уверены, что и с ним гаджету удастся справиться.