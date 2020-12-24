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За последние сутки в России выявлено 29 935 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,1% не имели клинических проявлений болезни.

Всего зафиксировано 635 летальных исходов, а полностью выздоровело 26 890 человек.

Cтопкоронавирус.РФ

В целом, на сегодняшний день в России выявлено 2 963 688 случаев коронавируса в 85 регионах.

За весь период зафиксировано 53 096 летальных исходов, при этом выздоровело 2 370 857 человек.