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В России выявлено 29 935 новых случаев коронавируса 

Даня Виттиг 2 часа назад
За последние сутки в России выявлено 29 935 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,1% не имели клинических проявлений болезни.
Всего зафиксировано 635 летальных исходов, а полностью выздоровело 26 890 человек.
Cтопкоронавирус.РФ
В целом, на сегодняшний день в России выявлено 2 963 688 случаев коронавируса в 85 регионах.
За весь период зафиксировано 53 096 летальных исходов, при этом выздоровело 2 370 857 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, в каких странах обнаружены мутации коронавируса.
Коронавирус , Видео
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