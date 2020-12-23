В каких странах обнаружены новые мутации коронавируса 

В двух странах обнаружили новые штаммы коронавируса. Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в стране выявили еще одну мутацию SARS-CoV-2.

Как сообщает Reuters, ее нашли у двух пациентов. Мэттью Хэнкок предположил, что штамм произошел из Южно-Африканской Республики, так как оба больных контактировали с инфицированным оттуда.

"Этот новый вариант вызывает серьезное беспокойство, потому что он передается быстрее и, видимо, мутировал сильнее предыдущего штамма, обнаруженного в Великобритании", — сообщил министр.

Из-за мутации Великобритания приостановила авиасообщение с ЮАР.