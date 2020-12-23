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Стопкоронавирус.рф

В каких странах обнаружены новые мутации коронавируса 

Анна Арсеньева 1 час назад
В каких странах обнаружены новые мутации коронавируса
Фото: depositphotos.com
В двух странах обнаружили новые штаммы коронавируса. Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в стране выявили еще одну мутацию SARS-CoV-2.
Как сообщает Reuters, ее нашли у двух пациентов. Мэттью Хэнкок предположил, что штамм произошел из Южно-Африканской Республики, так как оба больных контактировали с инфицированным оттуда.

"Этот новый вариант вызывает серьезное беспокойство, потому что он передается быстрее и, видимо, мутировал сильнее предыдущего штамма, обнаруженного в Великобритании", — сообщил министр.

Из-за мутации Великобритания приостановила авиасообщение с ЮАР.
Новый штамм коронавируса обнаружили также в Малайзии. Как сообщает The Star, мутация найдена в 60 образцах пациентов из восточного штата Сабах. В министерстве здравоохранения страны заявили, что она похожа на штамм, выявленный в ЮАР, Нидерландах и Австралии.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Попова заявила, что в России нет рисков развития нового штамма COVID-19.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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