Ученые Шотландии предсказали смертность из-за отказа от масок

Ученые Эдинбургского университета в Шотландии предсказали количество теоретических смертей из-за несоблюдения всеобщего масочного режима. Об этом сообщает Royal Society Open Science.

Специалисты выяснили, что маски для лица снижают риск распространения коронавируса через крупные капли на 99,9 процента. По данным, на человека, стоящего рядом с кашляющем, попадет в десять тысяч раз больше капель, если человек без маски.

Исследователи сфокусировали свое внимание на аэрозольные частицы диаметром 170 микрон, что примерно в 2-4 раза больше толщины человеческого волоса. В таком случае риск передачи вируса уменьшается на порядок, если человек носит маску.

По подсчетам, если бы люди не отказывались от всеобщего ношения масок, то это могло бы спасти 55 тысяч жизней в течение следующих четырех месяцев. В мире это число составит 400 тысяч человек на тот же период.