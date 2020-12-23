В Роспотребнадзоре разрешили не носить маску на улице

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маску на улице необходимо только во время участия в массовых мероприятиях. Об этом сообщает ТАСС.

«Его [требование носить маску] нужно соблюдать в помещениях, в транспорте и при массовых мероприятиях на улице, во всех остальных случаях на улице маску мы не требуем», — сказала глава ведомства.

Анна Попова добавила, что во время праздников необходимо организовать работу катков и горок так, чтобы было соблюдено социальное дистанцирование. Досуг на открытом воздухе в Роспотребнадзоре считают безопасным, если на мероприятии присутствует до 50 человек.