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В Роспотребнадзоре разрешили россиянам не носить маску на улице 

Анна Арсеньева 1 час назад
В Роспотребнадзоре разрешили не носить маску на улице
Фото: depositphotos.com
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маску на улице необходимо только во время участия в массовых мероприятиях. Об этом сообщает ТАСС.

«Его [требование носить маску] нужно соблюдать в помещениях, в транспорте и при массовых мероприятиях на улице, во всех остальных случаях на улице маску мы не требуем», — сказала глава ведомства.

Анна Попова добавила, что во время праздников необходимо организовать работу катков и горок так, чтобы было соблюдено социальное дистанцирование. Досуг на открытом воздухе в Роспотребнадзоре считают безопасным, если на мероприятии присутствует до 50 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что каждый сотый житель планеты заразился коронавирусом.
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Коронавирус , Анна Попова , Роспотребнадзор
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