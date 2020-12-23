Каждый сотый житель планеты заразился коронавирусом 

Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 77,95 миллионов человек, следует из подсчетов ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ. Таким образом, на сегодняшний день доля заразившихся коронавирусом составляет более 1% населения Земли.

При этом самая высокая доля заболевших в странах с относительно малым количеством населения. Так, в Андорре заразились 9,9% населения (7 633 человек), в Люксембурге — 7,3% населения (44 809 человек). В Черногории коронавирус выявлен, как минимум, у 7,2% населения (44 542 человек), а в США — у 5,6% населения (более 18,2 млн человек). В России этот показатель — около 1,9% (2,9 млн человек).

Вместе с тем распространение COVID-19 в мире продолжает ускоряться. До сентябре в мире ежедневно фиксировалось до 300 тысяч случаев коронавируса. К октябрю этот показатель вырос до 600 тысяч случаев за сутки. 20 декабря, по данным ВОЗ, был зафиксирован новый рекорд — 800 тысяч подтвержденных случаев заражения за 24 часа.