Главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы Валерий Вечорко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в столице.
«Картина течения болезни изменилась, сейчас она протекает немного иначе. Если раньше у нас поступал пациент с лихорадкой, она была стойкая, в течение какого-то периода времени, а потом наступало улучшение»,
— заявил специалист в беседе с РИА Новости.
По словам Вечорко, теперь течение болезни волнообразное.
«Поступает пациент, допустим, с температурой 38 градусов, потом она снижается, потом опять поднимается до 38»,
— пояснил медик.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что появилось видео с производства вакцины от коронавируса в Караганде.