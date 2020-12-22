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Стопкоронавирус.рф

Появилось видео с производства вакцины от коронавируса в Караганде 

Диана Товсепова 29 минут назад
В мире во всю идет подготовка к вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Так, издание «Sputnik Казахстан» опубликовал видео с предприятия по производству российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Казахстана.
Известно, что выпуском препарата занимается «Карагандинский фармацевтический комплекс». Смотрите видео, чтобы понаблюдать за этапами производства вакцины и ее маркировки на конвейерной линии.
При этом карагандинское предприятие уже отправило опытную партию для проверки качества в Россию. Полномасштабное производство вакцины «Спутник V» начнется в феврале 2021 года сразу после ее официальной регистрации. Планируется выпускать на предприятии не менее 300 тысяч доз препарата в месяц.
Массовая вакцинация в Казахстане должна начаться в феврале, а в первую очередь будут привиты медработники, педагоги, студенты, медико-социальных учреждений, сотрудники правоохранительных органов, а также люди с хроническими заболеваниями.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как столетний россиянин победил коронавирус.
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Коронавирус , Видео , МВД
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