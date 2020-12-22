В мире во всю идет подготовка к вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Так, издание «Sputnik Казахстан» опубликовал видео с предприятия по производству российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Казахстана.

Известно, что выпуском препарата занимается «Карагандинский фармацевтический комплекс». Смотрите видео, чтобы понаблюдать за этапами производства вакцины и ее маркировки на конвейерной линии.

При этом карагандинское предприятие уже отправило опытную партию для проверки качества в Россию. Полномасштабное производство вакцины «Спутник V» начнется в феврале 2021 года сразу после ее официальной регистрации. Планируется выпускать на предприятии не менее 300 тысяч доз препарата в месяц.