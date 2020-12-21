Как столетний россиянин победил коронавирус 

"Мы начали их лечить — аккуратно, сбалансировано, по алгоритмам. Провели курс лечения гормонами, разжижающими препаратами и антибиотиками. Параллельно Ирику корректировали артериальное давление и сердечную недостаточность, поскольку у него наблюдалось нарушение сердечного ритма…", — рассказывал Азисхон Аскаров, заведующий инфекционным моногоспиталем в Новом Уренгое.
"Через три-четыре дня организм столетнего ненца отреагировал положительно: нормализовалась температура, появился аппетит и повысилась физическая активность".
"Мы сами удивляемся этой истории, но, если отталкиваться от исследований водно-минерального обмена веществ коренных народов Севера, то у них завышен уровень содержания в организме витамина Д. А именно он и служит отличной защитой для иммунной системы человек от разных вирусных инфекций. ".
"Они все внутри гораздо моложе, потому что употребляют в большом количестве оленину, рыбу, печень оленя и кровь, а эти продукты изобилуют жирорастворимыми витаминами А, E и D.
Поэтому и всем нам неплохо бы пересмотреть рацион питания, чтобы в нем было больше яиц, кисломолочных продуктов, сливочного масла, мяса…", — отметил Аскеров.