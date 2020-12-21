Как столетний россиянин победил коронавирус 

Ученые сходятся на том, что при коронавирусной инфекции возраст пациента является одним из самых серьезных факторов риска. Однако, как выяснил "Рамблер", некоторые реальные примеры из медицины удивляют даже врачей.

Так, российская семья Салиндер из Ямала заболела коронавирусной инфекцицией. Группу родственников, во главе со столетним Ириком Салиндером, было решено доставить бортом санавиации в Новый Уренгой. Об этом сообщает газета "Красный Север".

К тому времени, как семью доставили в больницу, у всех них уже несколько дней держалась температура, а КТ показало у всех от 55 до 60% поражения легких.

"Мы начали их лечить — аккуратно, сбалансировано, по алгоритмам. Провели курс лечения гормонами, разжижающими препаратами и антибиотиками. Параллельно Ирику корректировали артериальное давление и сердечную недостаточность, поскольку у него наблюдалось нарушение сердечного ритма…", — рассказывал Азисхон Аскаров, заведующий инфекционным моногоспиталем в Новом Уренгое.

К удивлению многих, организм мужчины быстро среагировал на лечение:

"Через три-четыре дня организм столетнего ненца отреагировал положительно: нормализовалась температура, появился аппетит и повысилась физическая активность".

Такого не ожидали даже врачи. Медики предположили, что дело может быть в особенностях северных народов:

"Мы сами удивляемся этой истории, но, если отталкиваться от исследований водно-минерального обмена веществ коренных народов Севера, то у них завышен уровень содержания в организме витамина Д. А именно он и служит отличной защитой для иммунной системы человек от разных вирусных инфекций. ".

Причем соматические показатели Ирика говорят о том, что состояние его организма соответствовало 70-летнему возрасту.

"Они все внутри гораздо моложе, потому что употребляют в большом количестве оленину, рыбу, печень оленя и кровь, а эти продукты изобилуют жирорастворимыми витаминами А, E и D.