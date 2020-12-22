Проценко заявил о важности ИВЛ при COVID-19

Подключение к аппарату ИВЛ при коронавирусе является крайней мерой спасения жизни. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, передает «Российская газета».

«Летальность [при COVID-19] достаточно высокая, но она была бы стопроцентной у таких пациентов, если бы не искусственная вентиляция легких»,

— поделился Проценко.

Он также уточнил, что при здоровых легких никто не станет подключать к ИВЛ.

Проценко рассказал, что пациентов с коронавирусом госпитализируют, когда у них развивается синдром острой дыхательной недостаточности. Сатурацию, сказал специалист, помогает восстановить кислородная поддержка с помощью лицевой маски. Если данная процедура не помогает, пациента переводят в отделение реанимации.