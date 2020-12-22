В России обнаружено 1424 мутации коронавируса

На сегодняшний день найдено 1424 мутации коронавируса, однако «британского» штамма не обнаружено. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
«Ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе трансмиссивности (возможность передачи от человека к человеку — прим. «Ленты.ру») и патогенности»,
— заявила Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в России нет рисков развития нового штамма COVID-19.