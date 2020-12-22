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Стопкоронавирус.рф

Попова заявила, что в России обнаружено 1424 мутации коронавируса 

Мария Грибова 1 час назад
В России обнаружено 1424 мутации коронавируса
Фото: РИА Новости
На сегодняшний день найдено 1424 мутации коронавируса, однако «британского» штамма не обнаружено. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

«Ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе трансмиссивности (возможность передачи от человека к человеку — прим. «Ленты.ру») и патогенности»,

— заявила Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в России нет рисков развития нового штамма COVID-19.
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