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Попова заявила, что в России нет рисков развития нового штамма COVID-19 

Мария Грибова 1 час назад
В России нет рисков развития нового штамма COVID-19
Фото: РИА Новости
Институт эпидемиологии готовит специальную тест-систему для выявления новой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Мы за двое суток провели оценку ПЦР тест-систем, которые производятся тремя научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора: это "Вектором", институтом Пастера и Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии. Ученые представили нам достоверные материалы о том, что включенные в ПЦР тест-системы праймеры и зонды никак не связаны с теми локусами, которые подверглись мутациям по данным наших коллег из Великобритании. То есть, эти тест-системы абсолютно четко могут выявлять любые вирусы, как с мутациями, так и нет, на территории Российской Федерации».

Попова также отметила, что в России нет рисков, связанных с мутацией коронавируса в Великобритании. И добавила. что российская вакцина останется эффективной при новой мутации коронавируса.
На президиуме Попова уточнила, что ситуация с COVID-19 остается сложной в Крыму, Владимирской и Астраханской областях, на Чукотке.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Тимаков рассказал, что будет с COVID-19 через пять лет.
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Коронавирус , Анна Попова , Роспотребнадзор
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