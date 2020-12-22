Тимаков рассказал, что будет с COVID-19 через пять лет 

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что будет с COVID-19 через пять-семь лет. Специалист уверен, что вирус станет более контагиозным, но при этом будет вызывать меньше осложнений. Своими убеждениями он поделился в беседе с РИА Новости.
По словам Тимакова, похожая ситуация сейчас происходит в Великобритании. Известно, что инфекция стала на 70% контактнее. Но подтверждений тому, что болезнь в связи с этим стала протекать тяжелее, нет.
«Постоянно вирусы все мутируют, и коронавирус не исключение. Но у него эти мутации не такие выраженные, не такие значительные в плане изменения его генома. Но они меняют свойства вируса. Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина. Это в первую очередь. То есть со временем, через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае»,
— высказался эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что оценена эффективность вакцин против новой мутации COVID.