ВОЗ: неизлечимая супергонорея может стать следствием пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения предупредила о последствии пандемии коронавируса. В беседе с The Sun специалисты заявили о возможном развитии супергонореи из-за устойчивости организма к антибиотикам.

Во время пандемии многие злоупотребляют антибиотиками, из-за чего развивается резистентность к препаратам. В том числе и к тем, которые направлены на борьбу с заболеванием, передающимся половым путем. В результате гонорея может мутировать, что спровоцирует рост числа зараженных ВИЧ-инфекцией в пять раз. А глазные инфекции начнут приводить к слепоте.

"Во время пандемии многие потеряли доступ к лечению заболеваний, передающихся половым путем. ЗППП не диагностировались, люди занимались самолечением. Это может привести к резистентности гонореи и появлению супергонореи, которая будет не чувствительна к антибиотикам",

— пояснил доктор, подчеркнув, что антибиотики можно назначать только в случае объективных медицинских показаний.