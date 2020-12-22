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Что известно двух о волнах ухудшения при коронавирусе 

Катерина Саломе 4 часа назад
Что известно двух о волнах ухудшения при COVID-19
Фото: depositphotos.com
Медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али рассказал, как протекает ухудшение состояния при COVID-19. Слова специалиста приводит «Лента.ру».
По словам эксперта, первая волна обычно наступает через три-четыре дня после подтверждения диагноза — у пациента поднимается температура. Вторая волна — это девятый-десятый день. У больного на этой стадии может как ухудшиться общее состояние, так и подняться температура, если ранее этого симптома не наблюдалось.

«Максимально настороже при коронавирусе следует быть не менее двух недель после подтверждения диагноза, так как само заболевание протекает волнообразно»,

— подчеркнул доктор, добавив, что даже при бессимптомном течении болезни нельзя расслабляться и вести привычный образ жизни.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Тимаков рассказал, что будет с COVID-19 через пять лет.
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Коронавирус , Lenta.ru
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