Что известно двух о волнах ухудшения при COVID-19

Медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али рассказал, как протекает ухудшение состояния при COVID-19. Слова специалиста приводит «Лента.ру»

По словам эксперта, первая волна обычно наступает через три-четыре дня после подтверждения диагноза — у пациента поднимается температура. Вторая волна — это девятый-десятый день. У больного на этой стадии может как ухудшиться общее состояние, так и подняться температура, если ранее этого симптома не наблюдалось.

«Максимально настороже при коронавирусе следует быть не менее двух недель после подтверждения диагноза, так как само заболевание протекает волнообразно»,

— подчеркнул доктор, добавив, что даже при бессимптомном течении болезни нельзя расслабляться и вести привычный образ жизни.