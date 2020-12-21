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ВОЗ оценила опасность новой мутации коронавируса 

Анна Арсеньева 1 час назад
ВОЗ оценила опасность новой мутации коронавируса
Фото: РИА Новости
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал, опасна ли новая мутация коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил представитель ВОЗ, пока нет доказательств, что новый штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании, оказывает влияние на тяжесть заболевания.
О мутации SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Новый штамм выявили в Великобритании, Дании, Нидерландах, Италии, Украине и ряде других стран. По мнению специалистов, он заразнее ранее известных.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученый заявил, что новый вид COVID-19 опаснее для детей.
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Коронавирус , Майкл Райан , ВОЗ
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