ВОЗ оценила опасность новой мутации коронавируса 

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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал, опасна ли новая мутация коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил представитель ВОЗ, пока нет доказательств, что новый штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании, оказывает влияние на тяжесть заболевания.

О мутации SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Новый штамм выявили в Великобритании, Дании, Нидерландах, Италии, Украине и ряде других стран. По мнению специалистов, он заразнее ранее известных.