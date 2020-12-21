Ученый заявил, что новый вид COVID-19 опаснее для детей 

Ученый из Великобритании, член консультационного совета при правительстве по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Нил Фергюсон заявил, что новый вид коронавируса более заразен для детей. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Фергюсона, это подтверждает статистика заражений. Однако причинно-следственная связь пока не установлена. Ученые продолжают исследовать мутацию коронавируса.
"Нам нужно собрать больше информации о том, как он себя ведет. Есть интересные эпидемиологические тенденции того, как ведет себя этот вирус, и есть признаки того, что у него есть большая склонность к заражению детей", — сообщил эксперт.
Он отметил, что новый вид SARS-CoV-2 как минимум на 50% заразнее ранее известного вируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Минздраве отреагировали на новый штамм коронавируса.