Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Ученый заявил, что новый вид COVID-19 опаснее для детей 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Ученый заявил, что новый вид COVID-19 опаснее для детей
Фото: РИА Новости
Ученый из Великобритании, член консультационного совета при правительстве по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Нил Фергюсон заявил, что новый вид коронавируса более заразен для детей. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Фергюсона, это подтверждает статистика заражений. Однако причинно-следственная связь пока не установлена. Ученые продолжают исследовать мутацию коронавируса.

"Нам нужно собрать больше информации о том, как он себя ведет. Есть интересные эпидемиологические тенденции того, как ведет себя этот вирус, и есть признаки того, что у него есть большая склонность к заражению детей", — сообщил эксперт.

Он отметил, что новый вид SARS-CoV-2 как минимум на 50% заразнее ранее известного вируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Минздраве отреагировали на новый штамм коронавируса.
Видео дня. Скрытые признаки дефицита витамина D
Коронавирус , Нил Фергюсон , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение