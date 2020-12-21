У больных COVID-19 обнаружено повышение уровня сахара 

У пациентов с коронавирусом во время болезни может наблюдаться повышение гликированного гемоглобина. Об этом заявила академик РАН, заместитель директора по научной работе, директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.
Гликированный гемоглобин отражает средний уровень сахара в крови за последние три месяца. По словам Марины Шестаковой, у больных COVID-19, лежавших в ковидном госпитале, этот показатель оказался превышен, несмотря на отсутствие сахарного диабета до коронавируса.
При этом через шесть недель после выздоровления уровень сахара у пациентов пришел в норму. У страдающих диабетом он также пошел на спад.
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