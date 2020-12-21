У больных COVID-19 обнаружено повышение уровня сахара 

У пациентов с коронавирусом во время болезни может наблюдаться повышение гликированного гемоглобина. Об этом заявила академик РАН , заместитель директора по научной работе, директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова

Гликированный гемоглобин отражает средний уровень сахара в крови за последние три месяца. По словам Марины Шестаковой, у больных COVID-19, лежавших в ковидном госпитале, этот показатель оказался превышен, несмотря на отсутствие сахарного диабета до коронавируса.

При этом через шесть недель после выздоровления уровень сахара у пациентов пришел в норму. У страдающих диабетом он также пошел на спад.