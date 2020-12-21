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Стопкоронавирус.рф

У больных COVID-19 обнаружено повышение уровня сахара 

Анна Арсеньева 1 час назад
У больных COVID-19 обнаружено повышение уровня сахара
Фото: РИА Новости
У пациентов с коронавирусом во время болезни может наблюдаться повышение гликированного гемоглобина. Об этом заявила академик РАН, заместитель директора по научной работе, директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.
Гликированный гемоглобин отражает средний уровень сахара в крови за последние три месяца. По словам Марины Шестаковой, у больных COVID-19, лежавших в ковидном госпитале, этот показатель оказался превышен, несмотря на отсутствие сахарного диабета до коронавируса.
При этом через шесть недель после выздоровления уровень сахара у пациентов пришел в норму. У страдающих диабетом он также пошел на спад.
Ранее "Рамблер" сообщал, опасны ли мутации коронавируса.
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Коронавирус , Марина Шестакова , РАН
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