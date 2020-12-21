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Стопкоронавирус.рф

Может ли коронавирус мутировать в обычный насморк 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил, что коронавирус будет мутировать постоянно, чтобы передаваться активнее. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам медика, людям не стоит переживать из-за мутаций коронавируса.

"Ему надо стать вирусом человека и не мышей с панголинами. Он хочет быть обычным насморком, ему не хочется быть смертельно опасным", — написал Михаил Фаворов.

Он отметил, что это не повлияет на эффективность вакцин, так как мутируют вариабельные участки, а не константные.

"Вирус хочет передаваться активнее, без летальности".

Ранее "Рамблер" сообщал, что новый штамм COVID-19 уже проник в другие страны.
Коронавирус , Видео , Михаил Фаворов
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