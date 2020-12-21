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В Британии сообщили, что новый штамм COVID-19 уже проник в другие страны 

Мира Маркина 1 час назад
Новый штамм COVID-19 уже проник в другие страны
Фото: depositphotos.com
Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс сообщил, что новый штамм коронавируса может находиться уже за пределами страны.

"Реальность в том, что он (новый штамм — прим. ред.) уже может быть в других странах, мы знаем, что он уже есть в других странах",

— заявил Шэппс в беседе с телеканалом Sky News.
Ранее в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
По предварительным оценкам, новый вариант вируса может быть на 70% заразней обычного. Однако ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности и госпитализации.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что медики США обнаружили новый опасный симптом коронавируса.
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