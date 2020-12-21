Новый штамм COVID-19 уже проник в другие страны

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс сообщил, что новый штамм коронавируса может находиться уже за пределами страны.

"Реальность в том, что он (новый штамм — прим. ред.) уже может быть в других странах, мы знаем, что он уже есть в других странах",

— заявил Шэппс в беседе с телеканалом Sky News.

Ранее в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

По предварительным оценкам, новый вариант вируса может быть на 70% заразней обычного. Однако ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности и госпитализации.