Сотни женщин стали жертвами нового последствия коронавируса 

Женщины столкнулись с новым серьезным последствием коронавируса: преждевременным наступлением менопаузы.

46-летняя Дон Найт из Сомерсета заразилась COVID-19 в марте, вернувшись из путешествия в Таиланд. Симптомы, в числе которых были приступы кашля, одышка и слабость, растянулись у Найт на несколько недель. В это время у нее прекратилась менструация.

«Мои симптомы COVID-19 были настолько ужасными и продолжались месяцами, из-за чего я с трудом могла вставать с дивана, поэтому отсутствие месячных было наименьшей из моих проблем»,

— призналась женщина.

Через несколько месяцев выяснилось, что у Найт развился затяжной COVID-19. Она больше не опасна для других людей, однако ряд симптомов у нее сохранился. В июне у нее проявились новые осложнения — учащенный пульс и чувство жжения в руках и ногах. После этого женщина посетила врача. Анализ крови показал, что репродуктивные гормоны эстроген, прогестерон и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) были на «постменопаузальном» уровне.

По словам Найт, ее родственницы сталкивались с прекращением месячных не раньше 50 лет.

Такие же последствия перенесенного COVID-19 проявились и у других женщин. В группе Facebook для тех, у кого симптомы сохраняются длительное время, многие женщины обсуждают внезапное прекращение месячных. В опросе, в котором приняли участие более 100 человек, около 80% рассказали о прекращении менструального цикла.

Как сообщила основательница сообщества Клэр Хасти, с преждевременной менопаузой сталкиваются участницы со всего мира.