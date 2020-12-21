Все новости на карте

29 350 новых случаев коронавируса выявлено в России в 84 регионах за последние сутки. Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни.

стопкоронавирус.рф

Кроме того, зафиксировано 493 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 705 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 2 877 727 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 51 351 летальный исход, выздоровело 2 295 362 человека.