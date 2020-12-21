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29 350 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 3 часа назад
29 350 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
29 350 новых случаев коронавируса выявлено в России в 84 регионах за последние сутки. Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Кроме того, зафиксировано 493 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 705 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 2 877 727 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 51 351 летальный исход, выздоровело 2 295 362 человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые из ЮАР нашли более опасную мутацию коронавируса.
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