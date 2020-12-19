Ученые из ЮАР нашли более опасную мутацию коронавируса 

Ученые в Южно-Африканской Республике обнаружили новую мутацию коронавируса, которая появилась в стране во время второй волны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Разновидность коронавируса назвали 501. V2. Известно, что она распространяется гораздо быстрее, а также приводит к тяжелому течению болезни у молодых людей без хронических заболеваний.
Сообщается, что в других странах уже сообщали о подобной мутации коронавируса. Она была обнаружена в Великобритании и Австралии. В Минздраве также заверили, что паники среди населения пока нет, несмотря на то, что многие обеспокоены появлением ново мутации.
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