Что будет с COVID-19 после Нового года в России 

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Эксперты озвучили сценарий развития пандемии коронавируса после Нового года в России. Об этом сообщают "Известия".

По мнению специалистов, грядут новые волны и фазы развития COVID-19. Вдобавок к этому, после новогодних праздников может произойти заметный всплеск заболеваемости в стране:

«Увеличение числа больных и умерших после Нового года практически неизбежно»,

Вместе с тем Зиновкин уверен, что подъем заболеваемости будет небольшим, поскольку часть людей уже переболела коронавирусом, а круг общения на новогодних каникулах не должен сильно меняться.

«Так что, если люди не начнут активно ездить по стране, широкого распространения не будет»,

— заключил специалист.