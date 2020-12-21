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Что будет с COVID-19 после Нового года в России 

Мира Маркина 3 часа назад
Что будет с COVID-19 после Нового года в России
Фото: РИА Новости
Эксперты озвучили сценарий развития пандемии коронавируса после Нового года в России. Об этом сообщают "Известия".
По мнению специалистов, грядут новые волны и фазы развития COVID-19. Вдобавок к этому, после новогодних праздников может произойти заметный всплеск заболеваемости в стране:

«Увеличение числа больных и умерших после Нового года практически неизбежно»,

— заявил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени М. В. Ломоносова Роман Зиновкин.
Вместе с тем Зиновкин уверен, что подъем заболеваемости будет небольшим, поскольку часть людей уже переболела коронавирусом, а круг общения на новогодних каникулах не должен сильно меняться.

«Так что, если люди не начнут активно ездить по стране, широкого распространения не будет»,

— заключил специалист.
Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников считает, что самый вероятный сценарий развития ситуации с распространением COVID-19 — постепенное, но крайне медленное затухание эпидемии вплоть до конца января. Однако Овичинников не исключил новый всплеск пандемии из-за возвращении учащихся в школы.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что новый штамм коронавируса в Великобритании уже проник в другую страну.
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Коронавирус , Борис Овчинников , МГУ
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