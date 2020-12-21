Что будет с COVID-19 после Нового года в России 

Эксперты озвучили сценарий развития пандемии коронавируса после Нового года в России. Об этом сообщают "Известия".
По мнению специалистов, грядут новые волны и фазы развития COVID-19. Вдобавок к этому, после новогодних праздников может произойти заметный всплеск заболеваемости в стране:
«Увеличение числа больных и умерших после Нового года практически неизбежно»,
— заявил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени М. В. Ломоносова Роман Зиновкин.
Вместе с тем Зиновкин уверен, что подъем заболеваемости будет небольшим, поскольку часть людей уже переболела коронавирусом, а круг общения на новогодних каникулах не должен сильно меняться.
«Так что, если люди не начнут активно ездить по стране, широкого распространения не будет»,
— заключил специалист.
Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников считает, что самый вероятный сценарий развития ситуации с распространением COVID-19 — постепенное, но крайне медленное затухание эпидемии вплоть до конца января. Однако Овичинников не исключил новый всплеск пандемии из-за возвращении учащихся в школы.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что новый штамм коронавируса в Великобритании уже проник в другую страну.