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Новый штамм коронавируса из Великобритании уже проник в другую страну 

Диана Товсепова 1 час назад
Новый штамм вируса из Британии проник в другую страну
Фото: depositphotos.com
СМИ сообщили, что мутировавший штамм коронавируса, ранее обнаруженный в Англии, подтвержден у пациента из Италии. Об этом сообщает итальянское агентство AGI со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Штамм нашли у жителя Рима, который недавно вернулся из Великобритании.
Напомним, впервые новый штамм COVID-19 зафиксировали в Англии. 14 декабря минздрав страны сообщил, что британские ученые столкнулись с новым мутировавшим штаммом, распространяющимся быстрее ранее известных.
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, заявил, что новая мутация на 70% заразнее, чем другие виды коронавируса. В связи с напряженной эпидемиологической в Лондоне объявили максимальный четвертый уровень ограничений.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как в РФ среагировали на новости о британском штамме.
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Коронавирус , Борис Джонсон , Минздрав РФ
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