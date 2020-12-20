Новый штамм вируса из Британии проник в другую страну

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СМИ сообщили, что мутировавший штамм коронавируса, ранее обнаруженный в Англии, подтвержден у пациента из Италии. Об этом сообщает итальянское агентство AGI со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Штамм нашли у жителя Рима, который недавно вернулся из Великобритании.

Напомним, впервые новый штамм COVID-19 зафиксировали в Англии. 14 декабря минздрав страны сообщил, что британские ученые столкнулись с новым мутировавшим штаммом, распространяющимся быстрее ранее известных.