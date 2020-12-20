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Стопкоронавирус.рф

Что говорит оперштаб РФ об опасной мутации COVID-19 

Диана Товсепова 2 часа назад
Как среагировала РФ на опасную мутацию ковида в Англии
Фото: depositphotos.com
На ситуацию с новым типом коронавируса, обнаруженным в Великобритании, среагировали уже многие страны. Так, целый ряд государств, в том числе членов ЕС, закрыли авиасообщение с Объединенным королевством.
Российский оперативный штаб по мониторингу распространения инфекции сообщил, что ситуация находится на контроле. Соответствующее заявление приводит ТАСС.
Однако пока решений о прекращении авиасообщения принято не было.

«Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно», — пообещало ведомство.

14 декабря Великобритания сообщила о новом штамме коронавируса, который заразнее и опасней предыдущих. Поэтому в стране принимаются дополнительные ограничения.
Ранее "Рамблер" рассказывал об осложняющейся ситуации с коронавирусом в стране.
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Коронавирус , ЕС , ИТАР-ТАСС
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