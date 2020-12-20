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В США хотят начать вакцинацию с темнокожих 

Диана Товсепова 2 часа назад
В США начнут вакцинацию с темнокожих
Фото: depositphotos.com
В США предложили поставить в приоритет вакцинацию от COVID-19 представителей этнических меньшинств. С такой инициативой выступил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Как сообщают местные СМИ, ведомство рекомендует половине штатов прививать прежде всего латиноамериканцев, темнокожих и коренных жителей, а в последнюю очередь — всех остальных граждан.
В CDC объяснили, что инициатива связана с тем, что эти группы населения наиболее уязвимы перед коронавирусной инфекцией. Именно среди них фиксируется втрое больше смертей от ковида, чем среди остальных людей.
25 штатов, уже обязались выполнить эти рекомендации. Среди них названы рекомендации, Нью-Мексико, Калифорния и Орегон.
Ранее "Рамблер" сообщал, что пассажир с инфекцией умер во время перелета.
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